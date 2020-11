Estos son los partidos de las Eliminatorias que se podrán ver por TV

La jornada 3 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 se disputará estos 12 y 13 de noviembre y el GOL CARACOL transmitirá la mayoría de ellos.

El primero será Bolivia vs. Ecuador, que tiene programación para el jueves desde las 3:00 de la tarde. En la noche, Argentina y Paraguay se enfrentarán a las 7:00. Ambos duelos los pasarán por el canal que tiene los derechos de transmisión en Colombia.

El viernes, por su parte, los televidentes podrán disfrutar del juego de la Selección Colombia vs. Uruguay a las 3:30 p.m. y de Chile vs. Perú a las 6:00 p.m. El último duelo de la fecha entre Brasil y Venezuela, que está pactado a las 7:30 p.m. no podrá observarse a través de la pantalla chica en la TV colombiana.

Prográmese con los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 que van por TV:

Partido: Bolivia vs. Ecuador

Día: jueves 12 de noviembre

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Hernando Siles (La Paz)

Televisión: Gol Caracol

Partido: Argentina vs. Paraguay

Día: jueves 12 de noviembre

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires)

Televisión: Gol Caracol

Partido: Colombia vs. Uruguay

Día: viernes 13 de noviembre

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Televisión: Gol Caracol

Partido: Chile vs. Perú

Día: viernes 13 de noviembre

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional de Chile (Santiago)

Televisión: Gol Caracol

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022