Yeison Guzmán tiene un único objetivo: “Vengo a hacer historia con Atlético Nacional”

Durante la rueda de prensa de presentación de Yeison Guzmán con Atlético Nacional, el volante dejó en claro su único objetivo: inscribirse en los libros del Rey de Copas.

“Vengo con la ambición de hacer historia con esta camiseta, de ganar el máximo de títulos posibles, vengo con la disposición de poner mis capacidades en beneficio del grupo, del equipo y estoy muy feliz de pertenecer a este gran equipo, con esa gran historia que tiene y además de la responsabilidad que tengo con venir a hacer las cosas bien”, indicó.

Además, se mostró consciente de lo que significa jugar en un club de tal tamaño. “Yo sé la responsabilidad que adquirí, sé también que tengo las capacidades para hacerme dueño de esa responsabilidad. Vengo a aportar, vengo a brindar el máximo de mis capacidades y así hacer más grande este club de lo que es y hacer más historia con él”, apuntó.

Atlético Nacional oficializó la contratación de Yeison Guzmán

Por eso, analizó la posición en la que podría aportar. “Ya conocen mi función, pero en el frente de ataque me desenvuelvo en cualquiera de las partes de ataque: por el extremo izquierdo, por el extremo derecho, por el medio hago las cosas bien también y me siento bien en cualquiera de las tres”, explicó.

Por último, contó que el sueño no es solo suyo. “Muy felices todos en La Unión (Antioquia). Toda mi familia siempre ha seguido a Nacional, fueron los que me inculcarlo a seguirlo desde niño. Es un sueño que le cumplo a ellos porque ellos soñaban con verme vistiendo la camiseta del equipo de sus amores y yo creo que eso es importante, porque me lo han demostrado, me han llamado y me han dicho que están felices y que confían en lo que yo pueda hacer acá”, relató.