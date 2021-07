¿Y los refuerzos? Estos son los viajeros de Atlético Nacional para disputar la Florida Cup

Atlético Nacional fue invitado a última hora en la Florida Cup tras la no participación de Inter de Milán y Arsenal por casos de Covid-19. En su lugar también estará Pumas, de México.

El conjunto Verdolaga jugará este miércoles ante Millonarios. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Camping World Stadium a partir de las 7:45 p.m. (hora colombiana).

+ Hernán Torres: “¡¿Por qué anularon el gol? Fue un error craso de ese señor Ortega!”

+ Alejandro Restrepo: de las “gracias a los 11 guerreros y a la afición” al gol invalidado del Tolima

El verde paisa partirá esta tarde a territorio estadounidense con 18 hombres, donde la mayoría hacen parte de los futbolistas que estuvieron convocados ante Deportes Tolima en la Liga BetPlay.

Sorprende que en la lista no estén jugadores como Yeison Guzmán, Nelson Palacios y Ruyery Blanco, quienes no ha podido ser inscritos en la liga local por un lío legal con Cortuluá por el caso Fernando Uribe, que no ha permitido el debut de los nuevos refuerzos.

Los que sí estarán en Orlando, Florida, serán Felipe Aguilar y Dorlan Pabón, jugadores que tampoco han podido jugar en el fútbol colombiano.

Los viajeros de Atlético Nacional para disputar la Florida Cup ante Millonarios

Aldair Quintana

Juán José Uribe

Felipe Aguilar

Brayan Córdoba

Hayen Palacios

Jonathan Marulanda

Jimer Fory

Yerson Candelo

Bryan Rovira

Sebastián Gómez

Baldomero Perlaza

Jarlan Barrera

Andrés Andrade

Álex Castro

Dorlan Pabón

Tomás Angel

Jéfferson Duque

Jonatan Álvarez

La razón por la que Yeison Guzmán, Nelson Palacios y Ruyery Blanco no viajarán a territorio estadounidense es porque no tienen visa y, como fueron invitados sobre la hora, los tiempos no alcanzaron.