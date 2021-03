¿Veto de la prensa de Atlético Nacional al tema VAR y Álex Castro a los periodistas?

Luego de lo sucedido en el clásico ante Independiente Medellín, con la polémica que desató Álex Castro y su sustitución, en la rueda de prensa se habría dado otra situación incómoda.

Así lo dijo el periodista John Jairo Osorio en Blu Radio. Según él, hubo un veto por parte del jefe de comunicaciones de Atlético Nacional. “Es una lástima que nos hayamos quedado sin escuchar la apreciación de Alexandre Guimaraes sobre el cambio y todo lo que pasó porque filtran las preguntas que se hacen. La pregunta de Carlos Gamboa, de RCN, iba dirigida a eso y simplemente no la hicieron”, dijo.

▶: ¿Por qué está cuidando Guimarães a Mosquera, Gómez, Candelo y Álvez?

▶: El VAR estará presente en la visita de Nacional a su verdugo Pijao

▶: Atlético Nacional: los resultados de las pruebas de COVID-19 después del clásico vs. DIM

Según esa afirmación que se hizo en el espacio radial ya mencionado y que fue publicado por el portal Pulzo.com, la intención en Atlético Nacional era que el entrenador no hablara de lo sucedido con Álex Castro y el VAR en la conferencia virtual posterior al encuentro ante Independiente Medellín.

Desde la virtualidad que se maneja en las ruedas de prensa de la Liga BetPlay a raíz de la pandemia, en Atlético Nacional se habría presentado esa situación. El jefe de prensa estaría escogiendo qué preguntas se hacen y cuáles no, desatando el inconformismo respecto a temas como el sucedido en el clásico.

Ricardo Orrego, otro integrante del programa Blog Deportivo de Blu Radio, dijo: “Eso me parece gravísimo, es una vergüenza que un colega que esté al comando de un equipo de comunicaciones no tenga la capacidad y el olfato de entender que hay preguntas que se tienen que hacer (…). Esta es una invitación a lo que Atlético Nacional quiere contestar y eso no tiene justificación. Si es para preguntar solo por el balance del partido, para eso que no pregunte nadie”.