Vélez sobre protesta de hinchas a jugadores de Nacional: “Es una burda copia de Argentina”

Este domingo 23 de mayo, los hinchas de Atlético Nacional fueron a la sede de Guarne a reclamarles a los jugadores por los malos resultados de Liga BetPlay y Copa Libertadores.

Antes de partir a suelo chileno para enfrentar este miércoles a la Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de Libertadores, los hinchas arremetieron a los propios jugadores del equipo Verdolaga, donde el capitán, Jefferson Duque puso la cara y les respondió: Sabemos la responsabilidad que tenemos. ¿Qué más les vamos a decir? El compromiso lo tenemos allá y tenemos que venirnos clasificados. No tengo nada más que decirles”.

+ El portero de Selección Colombia que buscaría fichar Atlético Nacional

+ ¡De Atlético Nacional a un grande sudamericano! El que sería el nuevo equipo de Jarlan Barrera

Ante esto, el periodista y analista Carlos Antonio Vélez, criticó lo hecho por estos aficionados. Los hizo en su programa, Palabras Mayores, de Antena 2.

“Es una burda copia de Argentina, pero no es otra cosa más de símbolo de la violencia que uno debe aceptar que en las redes lo insulten, en la calle también. Ellos (jugadores) como cualquier otro profesional tienen altas y bajas en su profesión. Pero eso no le da a nadie derecho para que se le trate como se le trató ayer ¿Quiénes le pagan el salario a los jugadores, ustedes ? no me crean tan tonto”.

Y agregó que “ahora hay que pedir permiso para todo.. para la Copa América. Los que están en el lugar correcto de la historia son los vándalos, lo que asaltan, los que roban, eso son los del lugar correcto. Tenemos invertidos los valores. No sabe qué es un valor. Perdón si no les he pedido permiso para criticar a los que hicieron eso”.

Sobre los jugadores, Vélez dijo que “¿para qué se quedan ahí? Yo no creo que Nacional haya permitido una exposición pública como la de ayer. Debió haber sido un accidente, que estaban ahí y se vieron rodeados por los vándalos. Tiene razón todos los que se indignaron. ¿Qué es el aguante? No aportan un peso. Por el contrario, hay que darles plata a esas barras bravas”.

“Creo que ni saben los nombres de los jugadores. Protesto por los sucesos que vimos ayer. Es que andan en las nubes”.