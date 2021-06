Pocos días faltan para el final del contrato de Teófilo Gutiérrez con Junior y todavía no hay renovación, razón por la que despierta interés de varios equipos.

El futuro de Teo Gutiérrez está en vilo, pues no ha llegado a un acuerdo con las directivas del Tiburón por su alto salario. Ante esto, su nombre llegó a sonar al entorno de Atlético Nacional, incluso del América de Cali, pero aún no se ha concretado nada porque su contrato va hasta el 30 de junio.

Ante esto, el propio presidente del equipo Verdolaga habló sobre este rumor que vincula al atacante con el club. Sin embargo no quiso dar muchos detalles, y mucho menos descartarlo.

Creo que entrar a evaluar nombres puntuales no nos va a llevar a nada porque nos ofrecen alternativas y es normal que aparezcan una cantidad importantes de nombres. Unos tienen cabida dentro de lo que queremos, otros no, pero no suma mucho hablar de cosas que no son concretas”, dijo Emilio Gutiérrez para Alexis Rodríguez, de Noticias Uno.

Ahora, este sábado salió un nuevo rumor sobre este tema de un fuente más cercana al jugador. Se trata de Juan Salvador, director de Habla Deportes que confirmó este acercamiento entre Nacional y Teo. No obstante, el Junior FC tiene la primera opción y el salario jugaría un rol importante aquí.

Por ahora, el atacante que también estuvo en la Selección Colombia está en vacaciones y espera que en estos 10 días se solucione su futuro deportivo, ya sea con Junior FC o algún otro club.