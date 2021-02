“¿Será que a Guimarães le recomiendan meter jugadores en Nacional?”: Jorge Bermúdez 

Jorge Bermúdez, periodista de ESPN, criticó fuertemente el cambio de portero que hizo Alexandre Guimaraes en la derrota de Atlético Nacional ante Bucaramanga.

Atlético Nacional perdió un compromiso ante uno de los equipos que no andaba bien el la Liga BetPlay como lo era el Atlético Bucaramanga, en un partido que dejó bastantes dudas para el cuadro ‘verdolaga’ que aún no despega y muestra mucha intermitencia.

Ante esto, uno de los que criticó fuertemente lo hecho por el técnico brasilero fue Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez a través del programa que hace siempre en su canal de YouTube, en donde mostró su desacuerdo con la rotación en la portería de Atlético Nacional (Mier por Quintana) e intuyó que lo hizo porque le están recomendando promover jugadores.

“Mier? Vea profe, ¿Aldair Quintana?. Nos damos cuenta que Nacional no tiene un arquero consolidado. Hace rato Nacional padece de un arquero, desde que se fue Armani, que infunda respeto. No lo tiene. Entonces hoy hace disque rotación, hoy manda a Aldair Quintana al banquillo y pone al chico Mier que ante las urgencias hay que hacer lo lógico , lo coherente y hoy le urge a Nacional consolidar un portero y Quintana no está consolidado”, criticó el periodista.

Y siguió : ¿Entonces para qué lo saca? o será que le recomiendan meter jugadores como Mier, Sebas Gómez, Neider, Moreno, y Nico Hernández. ¿Será que le están recomendando eso, profe? los hinchas de Atlético Nacional quieren títulos no que esté promoviendo jugadores”, concluyó.

“A Guimarães le recomiendan meter jugadores” Jorge Bermudez la tiene clara en el caso Atlético Nacional con algunos jugadores que representa CRLN 👍🏻 pic.twitter.com/TcPBvBsqSU — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) February 25, 2021

