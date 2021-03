Jonathan Marulanda: “No me falta nada”

Foto: Twitter Atlético Nacional

Jonathan Marulanda representó uno de los llamativos fichajes de Atlético Nacional, pues llegaba proveniente de Deportivo Independiente Medellín. Además, había expectativa por su presencia en la cancha, por el talento demostrado en sus equipos anteriores. Sin embargo, sus convocatorias han sido escasas con el Verde.

En los recientes compromisos, el entrenador Alexandre Guimarães lo ha estado incluyendo en sus nóminas, pero no logra destronar a Yerson Candelo, quien se convirtió en el lateral derecho del plantel, aún sabiendo que su posición es más de ataque. No obstante, Jonathan está confiado en que puede luchar por el lugar y asume que lo tiene todo para ello. Así lo expresó en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la fase II de Copa Libertadores, contra Guaraní.

“Yo creo que no me falta nada, hemos venido trabajando de la mejor forma”, aseguró y analizó su comportamiento en el compromiso del fin de semana anterior frente a los Tiburones. “Realmente en los duelos no tuve problemas, seguramente Junior pudo tener más la pelota y pudo hacerse más dueño del juego en facetas, pero son partidos que se prestan para eso y aquí la competencia es sana y todos nos estamos preparando para pelear nuestro puesto y para cuando nos toque la posibilidad, dar lo mejor”, explicó.

+ Jarlan, gesto tras la expulsión de Teo Gutiérrez y mensaje por la victoria de Nacional

+ ¡Cabezazo de Teo Gutiérrez a Jarlan Barrera!



+ ¿Qué pasó en el camerino de Nacional, tras vencer al Junior?

Y continuó: “Todos los jugadores tenemos características diferentes, mi compañero Yerson (Candelo) ha venido haciendo las cosas de muy buena manera, con muy buenos centros, con mucha profundidad por la banda derecha. Yo creo que yo puedo darle un poco más de orden, de marca, que podemos estar en todas las facetas del juego en la parte de atrás, pero todos le podemos aportar muchísimo al equipo”.

Marulanda ajusta cuatro enfrentamientos con el Verdolaga. Dos de ellas como titular: con Deportes Tolima en Copa BetPlay 2020 y con Junior FC en Liga BetPlay 2021-I. En total, suma 179 minutos jugados con el Rey de Copas. “El profe me dio confianza, me he venido trabajando de la mejor forma, he venido poniéndome a punto para lo que se viene, creo que puedo aportarle mucho al equipo, más por todos estos partidos que vamos a tener”, agregó.

El futbolista de 25 años espera poder integrar el grupo que el técnico brasileño escoja para el encuentro de este jueves en el que reciben a los paraguayos, a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.