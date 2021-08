¿Se acerca el arreglo entre Atlético Nacional y Cortuluá? Responde Nacho Martán

Pasó una nueva instancia de Atlético Nacional en el TAS y sigue sin poder resolver el tema que tiene con Cortuluá. Le queda encontrar un arreglo con el cuadro vallecaucano que, al parecer, empieza a ser tratado con avances importantes.

Es información que se dio en el programa Saque Largo (Win Sports). La entregó el periodista Julián Céspedes tras hablar con el dirigente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán. Hoy en día él es fuente directa en la información respecto a este tema legal que tiene el conjunto tulueño con Atlético Nacional y que de momento mantiene al cuadro verdolaga con la imposibilidad de inscribir a sus 6 fichajes ante la Dimayor.

“Desde que pasó la situación entre Atlético Nacional y Cortuluá, he venido en constante comunicación con Nacho Martán y me ha dicho: me han dejado esperando, no hay acercamiento (…). Ahora estoy viendo mi teléfono y él me dice: hoy los canales están abiertos con Atlético Nacional y vamos fluyendo”. Esa es la novedad. Lo que antes era un distanciamiento claro está terminándose y estarían cercanos a algún tipo de arreglo.

Es lo que actualmente necesita Atlético Nacional para superar el tema y obtener un paz y salvo del lado de Cortuluá que le permita tener la autorización para inscribir a los 6 futbolistas que sumó a su plantel para el 2021-2: Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Ruyery Blanco, Felipe Aguilar, Nelson Palacios y Cristian Castro Devenish.

Intentó conseguirlo por diversos medios diferentes al pago o el arreglo directo con Cortuluá. Lo hizo hasta última hora. Un día antes del cierre de inscripciones se jugó una última carta con un trámite ante el TAS que a final de cuentas no trascendió. Todas las vías le han resultado en contra y por eso lo que le queda es arreglar de alguna forma con Cortuluá. Óscar Martán habría empezado a responder positivamente a eso.

La información en Win Sports sobre Nacho Martán, Cortuluá y Atlético Nacional