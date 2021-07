Reunión directivos Nacional y Álex Mejía: ¿Qué pasó, a qué acuerdo llegaron?

Ya son varias las semanas de rumores con respecto al tema de Alexánder Mejía y Atlético Nacional. Que firmará, que no lo hará, que fichará con el Junior FC, que ya tampoco irá al cuadro barranquillero, que él quiere, que no, que se reactivó con Independiente Santa Fe, etc, etc. Lo cierto es que no hay nada confirmado y el futbolista continúa sin equipo para el segundo semestre de la temporada 2021.

Según el programa deportivo El Gran Combo del Deporte, de Múnera Eastman Radio, el volante se reunió junto con su representante con los directivos del Rey de Copas esta semana. Allí, después de hablar de la negociación, los dirigentes le explicaron al jugador que el Verde se encuentra en una delicada situación económica, por lo que su salario no podría ser alto.

Mejía, de 32 años, viene del fútbol paraguayo en donde tuvo buenos resultados, ganando dos títulos locales. Por lo tanto, espera tener un contrato a la altura de sus expectativas y si quiere regresar al conjunto con el que levantó la Copa Libertadores 2016, tendrá que pensar más con el corazón y no tanto con el bolsillo. Como lo expresaron en el Twitter del magazine, “La decisión final la tiene el jugador”.

+ ¿Una pista del número que tendrá Dorlan Pabón en su regreso a Atlético Nacional?