¡Respuesta del presidente de Libertad sobre Alexánder Mejía y Atlético Nacional!

El regreso de Alexánder Mejía con el que más de un hincha de Atlético Nacional sueña, sí se planteó en esta ocasión por parte de la directiva del cuadro verdolaga.

Al menos fue lo que contó Rubén Di Tore, el presidente del Club Libertad (Paraguay). En entrevista con la prensa local, Versus (Universo 970), respondió lo siguiente: “El Atlético Nacional solo hizo un sondeo por Alexander Mejía. Nicolás Milesi está por acá, anda entrenando”. Así de claro lo resumió.

Atlético Nacional sí habría tenido la intención de contar nuevamente con Alexánder Mejía. Al menos lo buscó. Hizo una consulta que, por lo dicho por Di Tore, no pasó de ahí. No se profundizó en el tema con el futbolista que tiene vínculo firmado con el elenco paraguayo hasta finales de 2021.

Quizá por eso no se avanzó. La posibilidad de tenerlo por una vía diferente a la de un préstamo con una obligación de compra no se contempla en este momento. Al menos no hasta que el DT Alejandro Restrepo termine de hacer las evaluaciones al plantel actual. Ahí determinará qué tiene y qué le falta al plantel para trabajar lo que él pretende. En ese sentido, por ahora no se profundizó en el tema Alexánder Mejía.

Él hizo parte del reciente Club Libertad campeón del Torneo Apertura en Paraguay. Fue su segundo título en dicho equipo. Junto a Macnelly Torres ya había festejado en una Copa. Ahora la coronación la tuvo al lado de otro exjugador verdolaga: Daniel Bocanegra.

A los 32 años, el volante barranquillero sigue en el más alto nivel. Está ganando títulos y ha vuelto a llamar la atención de Atlético Nacional. ¿Volverá en algún momento? En su primer ciclo con el club ganó 9 títulos, incluida la Copa Libertadores 2016. De ahí salió en venta al Club Monterrey en México.