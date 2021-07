Respuesta de Óscar Martán a Néstor Humberto Martínez: “Lo respeto mucho, su fuerte es lo penal, pero…”

Así responde Óscar Martán, el máximo accionista de Cortuluá, a la postura de Atlético Nacional expuesta por Néstor Humberto Martínez respecto al caso Fernando Uribe y la deuda de 5 millones de dólares.

El día anterior el exfiscal fue tajante al hablar del tema en entrevista en RCN Radio: “Cortuluá tiene que tener absolutamente claro que mientras un juez no condene a Atlético Nacional, no verá ni una moneda de centavo. Pase lo que pase“. En el club verdolaga están convencidos de tener la razón y por eso agotarán todas las instancias para demostrar que no tienen por qué pagar 5 millones de dólares (más intereses).

Sobre esas declaraciones fue consultado Óscar Ignacio Martán este viernes en Blu Radio. Allí en el programa Blog Deportivo respondió: “Yo respeto mucho al doctor Néstor Humberto Martínez. Entiendo que su fuerte es lo penal, pero en la parte deportiva no conoce. Ahí están muy equivocados. No sé qué demanda puede presentar Atlético Nacional”, empezó diciendo.

Y agregó: “Los afectados son todos. Pasar por la faja el poder coercitivo que tienen las medidas del fútbol… pues agarre y vámonos (…). Nosotros hemos ido por la vía jurídica. No hemos irrespetado a nadie. Decir que hubo constreñimiento… eso ofende. Aquí no se respetan las diferentes instancias. Se daña la reputación de la Dimayor. No protegemos lo nuestro. Si no son válidas las decisiones de la superintendencia, ¿dónde está el juez de la República?”, terminó diciendo el directivo.

Así que a poco del inicio de la Liga BetPlay en la que participará Atlético Nacional, está claro que la escuadra verdolaga no podrá utilizar a los 5 futbolistas que contrató: Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Ruyery Blanco y Nelson Daniel Palacio. Solo podrá hacerlo en el momento en que llegue a un arreglo con Cortuluá. Del lado del cuadro vallecaucano la postura también es inamovible.