Martín Araoz habló en entrevista en Crack Deportivo y además de confirmar que sostuvo charlas con los Rayados de Monterrey por Franco Armani, volvió a referirse a la promesa del arquero del retiro en Atlético Nacional.

“Estuve hablando con el presidente de Rayados Monterrey (Duilio Davino), pero nada más que unas charlas”, dijo Araoz. Dejó en claro que siempre lo están llamando para consultarle las condiciones por Franco Armani, que suele atender, pero que en este caso no pasó de ahí. Es decir, no se tuvo una oferta o alguna propuesta concreta para su fichaje.

“Siempre hay conversaciones, consultas. Hasta ahora hablé con un par de equipos pero nada firme porque recién está empezando el mercado de pases (…) Si viene una oferta interesante nos sentaríamos a hablar con Franco Armani, con la dirigencia, estudiaremos todo, sin apresurarnos”, agregó el representante del hoy en día arquero de la Selección de Argentina.

Franco Armani recientemente extendió su contrato en River Plate hasta junio de 2023 y su agente contó que no la salida del equipo no es algo que lo inquiete. “Armani está muy contento en River, muy cómodo, tienen un grupo excelente. Él tiene claro lo que quiere y está tranquilo. No está desesperado por salir de River”.

Contundente. A los 34 años y con vínculo firmado por otro par, surge la duda sobre la promesa que hizo de volver al elenco verdolaga en el que es ídolo absoluto. ¿Lo hará? Así respondió Martín Araoz: “Él prometió retirarse en Atlético Nacional pero el fútbol da muchas vueltas, nunca se sabe. Ojalá que sí lo haga porque considero que Nacional le dio muchas cosas a él”. Veremos.