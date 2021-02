¿Regresar a Atlético Nacional? ¡Así respondió David Ospina!

FOTO: GETTY IMAGES | ONE FOOTBALL

David Ospina, ídolo de la afición de Atlético Nacional, fue consultado al respecto en entrevista en ESPN. Tiene 32 años, dice no tenerle miedo a la palabra retiro y también el plan de hacerlo con la camiseta verdolaga.

Ya la defendió entre 2006 y 2008, siendo un juvenil. En ese entonces se destacó. Hizo parte de los títulos de 2007 y luego salió directamente hacia el fútbol europeo en el que se mantiene. Atajó en OGC Nice, Arsenal FC y está en SSC Napoli. Para lo que viene en su carrera siempre hay un espacio para pensar en Atlético Nacional.

En Balón Dividido de ESPN exactamente le preguntaron: ¿En el proyecto de vida de David Ospina está en el horizonte el regreso? Respuesta: “Sería un sueño poder concluir mi carrera en Atlético Nacional. Es el equipo del que soy hincha, el que me dio a conocer y también la posibilidad de debutar como profesional, en el que logré dos títulos y con el que faltaron muchas cosas por hacer porque he sido un afortunado y se me han brindado oportunidades muy rápido. A los 19 años di el brinco a Europa directamente”, recordó.

Y agregó: “Atlético Nacional siempre estará, siempre le hago fuerza, tengo comunicación y trato de ayudar hasta donde pueda para que la institución pueda seguir creciendo. Siempre estaré pendiente y estará en mi mente el poder regresar un día y concluir”, dijo. Así que sí quiere. En sus planes no está descartada la posibilidad de tener una nueva oportunidad en el fútbol colombiano con la camiseta verdolaga.

David Ospina, pendiente del fútbol colombiano y de Atlético Nacional

Ahora que está lesionado (“tengo una molestia en el aductor grado 1… sentí el pinchazo y decidimos no arriesgar”), atendió la entrevista ya mencionada en la que dijo estar atento del fútbol colombiano y, cómo no, del cuadro verdolaga.

“Acá cuando podemos ver los partidos, siempre estamos pendientes, más que todo de Atlético Nacional. Ahora tuvo un buen comienzo con un nuevo entrenador. La Equidad anda en buen camino e Independiente Medellín logró un título. Es muy bueno que sigan saliendo tantos talentos jóvenes para seguirle aportando a nuestra Selección. También el aporte de jugadores de experiencia como Fredy Guarín y Fernando Uribe da muchísimo para que nuestra liga siga creciendo. Estando afuera se ve que la siguen muchísimo y hablan de futbolistas colombianos”.

