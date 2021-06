¿Quién es Álvaro Angulo, otro apuntado por Atlético Nacional?

Dentro de la búsqueda de nombres para reforzar el plantel de Atlético Nacional, se conoció la apuesta que el club intentará hacer por Álvaro Angulo. Es uno de los pedidos que habría hecho el DT Alejandro Restrepo.

Y bien, ¿quién es él? Lo primero que hay que referenciar sobre su carrera es que se trata de uno de los laterales izquierdos más importantes del fútbol colombiano. Así lo considera Reinaldo Rueda, quien lo convocó al microciclo de la Selección Colombia del pasado marzo. Por algo será.

Tiene 24 años y una carrera profesional que inició en 2015 con Deportivo Pasto. Allí inició e hizo su primer gol (a Unión Magdalena). Desde 2017 hace parte del plantel de Águilas Doradas en el que terminó de consolidarse. Es titular indiscutido y ya cuenta con experiencia internacional jugando partidos de Copa Sudamericana. Viene de un par de años en los que se destacó incluso haciendo goles.

¡Marcó 4 en 19 juegos de 2020! Se los hizo a América de Cali, Patriotas, Deportivo Cali e Independiente Medellín. En lo que va de 2021 le anotó a Alianza Petrolera. Su rendimiento llama la atención de Alejandro Restrepo. Por eso el pedido y los movimientos que ya está haciendo el elenco verdolaga por conseguirlo.

Recientemente y en charla con el Gol Caracol, Álvaro Angulo contó sobre sus entrenamientos con la Selección Colombia: “Reinaldo Rueda me tomó en un momento en un entrenamiento y me corrigió. Me dijo que jugará más vertical con el delantero, más profundo a la hora de atacar y más seguro en defensa. El profe me habló y me sentí muy bien y eso me ayuda a mejorar, fue un buen aprendizaje”.

Al futbolista recientemente se le relacionó con América de Cali. El DT Juan Carlos Osorio está interesado en él. No es el único. El futbolista tiene un alto pedido en el mercado de fichajes. Atlético Nacional lo quiere y buscará un acuerdo por él.