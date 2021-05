¿Qué se dijeron Cristian Bonilla y el Rifle Andrade antes del cobro del penalti?

Hubo un gesto del Rifle Andrade para Cristian Bonilla antes del cobro que no pasó inadvertido para más de uno. ¿Le indicó hacia dónde iba a patear? Al respecto respondió el arquero de La Equidad.

La duda existe. Fue una versión que se dio en redes sociales, generada por el diálogo que se dio entre los dos futbolistas antes del cobro. Cristian Bonilla y el Rifle Andrade dialogaron durante algunos segundos, mientras el segundo de ellos acomodaba el balón para el remate. Previo a eso hizo un gesto señalando el lugar hacia el que, segundo después, iría la pelota.

▶: Cristian Bonilla, el penalti atajado a Andrade y la clave para eliminar a Atlético Nacional

▶: Los Del Sur, la eliminación de Atlético Nacional y su “planeación para hacer entender la urgencia de títulos”

▶: Alexis García, lo que dijo de Atlético Nacional y la clasificación de La Equidad

Para salir de la duda, el periodista Juan Felipe Cadavid le hizo la pregunta a Cristian Bonilla en entrevista en El VBAR (Caracol Radio). ¿Qué fue lo que hablaron ellos dos en ese momento? El arquero de La Equidad, que terminó atajando el balón y después sería elegido como Jugador del Partido, respondió:

“Solamente y en medio de la amistad, le dije, ‘No les pueden regalar ese penalti así’. Esa fue mi expresión. Él me dijo, ‘No, no, no. Sí le alcanza a pegar’. Ahí es cuando hace el gesto como señalando hacia la izquierda, como una cachetada. Yo me devolví a mi arco y ya. Por ahí vi que dijo que me había dicho hacia dónde iba a patear, pero no, en lo absoluto. Solo me dijo que sí le habían abierto el brazo a Jarlan”. Punto.

Cristian Bonilla y lo que dijo sobre el penalti del Rifle Andrade (Caracol Radio)

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️Cristian Bonilla: "Le dije a Andrade, no les pueden regalar ese penalti así. Nunca me dijo donde iba a cobrar" ➡️Entrevista completa con el arquero de La Equidad: https://t.co/8fhExHnYKI 📻Sintonícenos de Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/sYWdM15bil — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 3, 2021