¿Qué se decidió con Atlético Nacional en la Asamblea? Responde el Presidente de Dimayor

Fernando Jaramillo, en entrevista en ESPN Fútbol Colombia, dio los detalles de todo lo que se habló en la Asamblea de la Dimayor respecto al tema de Atlético Nacional y Cortuluá.

El directivo habló del tema más relevante que, a nivel institucional, se tiene hoy en día en la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y un par de clubes del fútbol colombiano respecto a cuestiones jurídicas que están impactando la inscripción de futbolistas del lado de Atlético Nacional.

Todo lo que dijo Fernando Jaramillo sobre Atlético Nacional.

-“Hubo una exposición del presidente de Atlético Nacional de los motivos jurídicos. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo y también de nuestra parte. Es importante que entiendan que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como la Dimayor estamos actuando dentro de la institucionalidad y eso es, por supuesto, honrar el sistema que tenemos para las diferencias entre clubes y eso es lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista asociativo. Cuando somos 35 clubes que manifestamos nuestra voluntad de pertenecer tanto a la FCF como a la Dimayor, aceptamos esos estatutos y el reglamento. Lo tenemos que cumplir. Eso es lo que pasó en la Asamblea. Sí hay una manifestación de la gran mayoría de clubes”.

-“No es una encerrona a Atlético Nacional, no es para juzgarlo. Era para decirle cuál es la posición de la mayoría respecto a lo que está pasando desde el punto de vista institucional y también que entienda que no es un tema contra ellos ni de no dejar que inscriba a los jugadores. Eso no es. Lo que pasa es que en nuestro sistema, nosotros vemos una manera coercitiva de que esas obligaciones se cumplan y la única manera coercitiva es con las sanciones disciplinarias. Eso es”.

-“Atlético Nacional tiene todo su derecho a no estar de acuerdo desde el punto de vista jurídico. Tiene el derecho de pretender hacer valer sus derechos de otra manera pero no saliéndose de nuestro esquema, que es mundial. En el sistema de la FIFA, las diferencias se deben definir de la manera que hemos acordado. Esto no es un tema de Colombia”.

-“Espero que un equipo histórico y tan importante como Atlético Nacional, que le ha dado tanto al país, de alguna manera encuentre una salida institucional y pueda llegar a un arreglo para que esto sea algo institucional. Por ningún motivo espero que esto llegue a un extremo de que la institucionalidad se vea en riesgo y que un equipo como Nacional tome unas decisiones diferentes a eso. Creo que ellos están haciendo un esfuerzo para ver de qué manera dentro de sus principios pueden arreglar este problema”.

-“¿Mediar entre Nacional y Cortuluá? El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, de alguna manera sí ha prestado sus buenos oficios para esa mediación. Creo que eso ha tenido algún resultado y esperemos que podamos tener alguna solución”.