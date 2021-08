¿Qué pasó con Atlético Nacional y Cortuluá en la Asamblea de la Dimayor?

Lo primero que se supo sobre el tema que involucra a Atlético Nacional y Cortuluá, de mucha importancia para la Asamblea de Dimayor, fue publicado por ESPN. Allí el reportero Theo González habló de lo que estaba sucediendo.

Según él, la conclusión en el tema es que Atlético Nacional debe “arreglar sí o sí con Cortuluá”. Es la única vía que se tiene, ya que la mayoría de clubes respaldaron la institucionalidad. Por ende no se tendrán cambios en lo que está determinado hasta este momento y eso es que el cuadro antioqueño debe pagarle 5 millones de dólares más intereses al vallecaucano para poder utilizar a los futbolistas que contrató para el semestre en curso.

Así que por ahora la decisión es que Atlético Nacional debe buscar algún tipo de arreglo y encontrar una forma de pago para saldar la deuda. Tendría que cogerse a lo que ya determinó la justicia y nada más. No hay otra posibilidad. “Atlético Nacional esgrimía que no querían salirse de la justicia sino seguir con el proceso, pero respetándoles el derecho al trabajo y utilizar a los jugadores”, agregó Theo González. Eso no pasará por ahora.

Por ende la conclusión que dio el reportero a manera de información de primera mano desde el lugar en el que se lleva a cabo la Asamblea de la Dimayor es que “Cortuluá va a recibir el dinero y debe definirse cuándo y cómo”. Y en ese punto hay que recordar que las inscripciones en la Liga BetPlay II-2021 se cierran el 6 de agosto. Así que si el equipo quiere contar con sus contrataciones, debería encontrar alguna solución en los 2 días que quedan.

Theo González (ESPN) con la información de Atlético Nacional en la Asamblea de Dimayor