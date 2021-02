¿Qué ha pasado con Patricio Cucchi en Atlético Nacional?

Aunque Patricio Cucchi expresó sus intenciones de continuar en Atlético Nacional, fue inútil. En el club no lo tenían en planes y hasta ahora, ha hecho parte de entrenamientos diferenciados para sostener el ritmo, más no para integrar la plantilla. Pero al parecer muy pronto podrá desplazarse hacia su próximo destino.

En diciembre del año pasado, sus deseos eran claros. “Mi idea es quedarme en Nacional, voy a pelear por un puesto más allá de que los dirigentes me dijeron que no iban a contar conmigo. Lo único que quiero es jugar acá. Yo tengo contrato por un año y medio más. En Santa Fe se acabó mi contrato, no me dijeron nada y Nacional me pidió que me presentara”, aseguró el delantero argentino en ese entonces.

Y es que ni siquiera el gol que le marcó a La Equidad vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe en el semestre anterior, que significó la clasificación del cuadro Verdolaga a la Copa Libertadores 2021, le bastó para que en el Verde lo tuvieran en cuenta en la presente temporada.

Con el tiempo, sus anhelos se quedaron en el aire y el entrenador Alexandre Guimaraes armó su plantel sin la presencia del atacante. Sin embargo, hace una semana lo elogió durante una rueda de prensa. “Ha estado entrenando con otro grupo de jugadores para no perder su estado de forma. Ha sido muy profesional. El otro día tuve un intercambio de opiniones con él. Me dijo que está esperando que su gente le diga para dónde, él la tiene clara y nosotros también, pero debo resaltar el profesionalismo con el que él ha tomado toda esta situación”, apuntó el DT.

Pero todo parece indicar que la espera está llegando a su fin para el jugador de 27 años, pues la institución ya estaría cerca de ubicarlo en otra. “Yo creo que en los próximos días ya vamos a tener noticias. Hay conversaciones y negociaciones avanzadas con el Pato”, reveló Francisco Nájera, director deportivo de la escuadra antioqueña, en una entrevista para Deportes RCN.

El exfutbolista y actual dirigente no contó detalles de dichos acercamientos con el otro equipo, pero sí confesó que no estará en Colombia el nuevo rumbo de Patricio Cucchi. “Sería internacional”, concluyó.