¿Qué ha dicho Stefan Medina de un regreso a Atlético Nacional?

En el día de su cumpleaños número 29, Stefan Medina se ha hecho tendencia entre los hinchas de Atlético Nacional. Es un defensor canterano que fue 7 veces campeón con el equipo y pretende más.

El paso de Stefan Medina por el equipo profesional de Atlético Nacional se dio entre 2010 y 2014. En ese tiempo logró demasiado. Muy rápido se consolidó en el equipo titular. Con él en cancha el cuadro verdolaga obtuvo 4 títulos de Liga, una Superliga y 2 Copas Colombia. A mediados de 2014, con 22 años, se fue vendido al Club Monterrey. Allí sigue, ahora sí con serias opciones de ir al fútbol europeo.

Lo más reciente con Stefan Medina en los rumores del mercado lo relacionan con una llegada al Club Getafe para jugar LaLiga en España. Todavía no se cerró. Es un momento clave, ya que su contrato con el cuadro mexicano termina a final de año. Su deseo es tener la oportunidad en Europa y eso es lo que estaría buscando junto a su representante.

Mientras algo de eso sucede, él está con la Selección Colombia. Viene de jugar en la Eliminatoria. Logró una asistencia de lujo en el partido ante Perú y ahora está en Brasil con el equipo que disputa la Copa América. Sin duda alguna está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera y es ahí cuando el hincha de Atlético Nacional se pregunta: ¿Volverá algún día?

Eso se lo consultó públicamente Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los Del Sur, en un Instagram Live a mediados de 2020. La respuesta de Stefan Medina fue: “En estos días, yo no había tenido la oportunidad de hablar con Juan David Pérez, el presidente. Y tenemos como un amigo en común. Entonces estaba ese amigo y me comunica con él. Yo le dije; – Ve ‘presi’, ojo pues – yo sin conocerlo porque nunca había hablado con él – Presi, ojo pues que me tiene que guardar un lugar en el equipo – (Risas)”.

El deseo de volver a Atlético Nacional existe de su parte. Así lo confirmó: “Por supuesto, hace parte de ese proyecto, quisiera retirarme en Atlético Nacional. Poder estar ahí y disfrutar esa etapa en el club de mis amores, sería maravilloso. Y lograr un objetivo como esos, ¿qué más podría pedirle a la vida? Sería un momento muy especial”.