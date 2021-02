¿Qué dijo Guimarães sobre la reacción de Jarlan Barrera en Manizales?

Cuando se disputaban 66 minutos del compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional por la jornada 7 de la Liga BetPlay 2021-I, el entrenador Alexandre Guimarães decidió hacer un cambio pensando en el trámite que hasta ese momento estaba con marcador por 0-0. El brasileño sustituyó a Jarlan Barrera por Álex Castro y esa determinación enfureció al samario.

En el video de la transmisión oficial de Win Sports+, se pudo ver cómo el mediocampista empujó con rabia una silla en la que acto seguido se sentó a terminar de ver el encuentro, que finalmente terminó por 0-1 con gol de Jéfferson Duque, permitiendo que el Verde se subiera a los primeros lugares de la tabla de posiciones, gracias a las 13 unidades que suma.

Al exintegrante del Junior FC le han caído varios cuestionamientos por su reacción. Hay quienes lo defienden por su espíritu de competencia al no querer salir del juego, pero otros lo critican por haber irrespetado la decisión del técnico. A este último lo indagaron en la más reciente rueda de prensa sobre el asunto y fue más bien diplomático para responder, alejando cualquier rumor de conflicto interno.

Primero, empezó asegurando que no ha tenido la oportunidad de observar las imágenes con el comportamiento de Barrera.”Yo la retransmisión del partido no la vi no por la televisión, sino por el video que nos hace nuestro encargado acá, entonces no vi absolutamente nada”, dijo. Luego, aseguró que lo conversará directamente con él. “Es una situación que la hablaremos con Jarlan, pero yo me quedo más allá de eso, porque a ningún jugador le gusta ser sustituido y además porque Jarlan está haciendo un esfuerzo tremendo para llenar las expectativas lo que nosotros le estamos pidiendo en su función y las estadísticas que nosotros llevamos y tenemos, y es que estaba haciendo un muy buen partido dentro de lo que nosotros estamos pidiendo”, apuntó.

Y continuó, argumentando que independiente de las razones, para él el fondo es más importante que la forma. “Después hay otras situaciones que son totalmente solventables con un jugador como él que está dispuesto a mejorar. Pero me quedo solamente con su involucramiento cuando fuimos acercándonos al final, cómo se involucró con el equipo desde la silla en la que estaba, queriendo que el equipo ganara, empujando y cuando terminó salió y saltó para festejar con todos los compañeros, con eso me quedo”, concluyó.

Si así son las cosas y Guimarães minimizó del tal manera la actitud de Jarlan Barrera, de seguro aparecerá nuevamente en su onceno principal, que es el que le ha entregado los mejores resultados en las recientes fechas. Atlético Nacional recibirá a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, a las 8:10 p.m.

Esta es la reacción de Jarlan Barrera:

Cuando ya te habías puesto la 'pinta' y te cancelan la cita a última hora… 💥😡#LALIGAxWIN pic.twitter.com/eQoZpyd4Sn — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 17, 2021

Acá las palabras de Alexandre Guimarães sobre Jarlan Barrera: