¿Qué dijo el presidente Emilio Gutiérrez sobre la posibilidad del regreso de Dorlan Pabón a Nacional?

Atlético Nacional se encuentra en la conformación de una plantilla competitiva para el segundo semestre de la temporada 2021 en la que afrontará Liga BetPlay y Copa Colombia. El club ya oficializó a Felipe Aguilar y a Yeison Guzmán. Ahora, los aficionados piden por el regreso de Dorlan Pabón, con quien parece haber un acercamiento bastante fuerte.

El presidente del Rey de Copas confirmó los movimientos en entrevista para el programa Blog Deportivo, de Blu Radio. “Sí hay una intención de traer a Dorlan Pabón, pero no hay nada concluyente. Es un jugador que cumple con lo que podemos buscar en el mercado. Representa bien a la institución, está conectado con su historia, su ADN y sabemos que lleva el escudo en el pecho. No hay debate del talento que puede aportar y que encajaría en el modelo de juego, pero es un jugador que en este momento no tenemos cerrado y no comunicaremos hasta que concluyamos conversaciones”, dijo el dirigente este miércoles 30 de junio.

Sin embargo, desde México se asegura que el futbolista de 33 años ya rescindió su contrato con Monterrey y que tendría todo listo para firmar con el Verde, incluso que se habría bajado del 50% de sus salario para concretar ese anhelado retorno al equipo de sus amores.