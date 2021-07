¡Prográmese! Así quedó el calendario de la Florida Cup con Nacional y Millonarios

Este fin de semana comienza la Florida Cup, el torneo amistoso que se disputa en Estados Unidos y que este año sufrió algunos cambios de última hora, pues se retiraron del certamen dos equipos debido a que presentaron contagios por COVID-19 en su plantel.

Arsenal, de Inglaterra e Inter de Milán, de Italia, cancelaron su viaje a Orlando y en sus lugares la organización del torneo invitó a Atlético Nacional y a Pumas, de México. Adicionalmente, el campeonato presentó modificaciones en su calendario.

En total se disputarán tres compromisos pero tan solo uno será oficial, mientas que los otros dos serán amistosos. Por lo tanto, Millonarios FC y Everton FC, que son los dos clubes originalmente invitados, tendrán prioridad.

Domingo, 25 de julio

Everton vs. Millonarios

​5:00 p.m. (hora colombiana).

​Duelo de campeonato (la final).

Miércoles, 28 de julio

Everton vs. Pumas

​​5:00 p.m. (hora colombiana).

Partido amistoso.

Millonarios vs. Atlético Nacional

7:45 p.m. (hora colombiana).

Partido Amistoso.

The #FloridaCup Championship will be contested on Sunday, July 25 at 6 p.m. EDT between @Everton and @MillosFCoficial.

On Wednesday, Everton will face @PumasMX at 6 p.m. EDT followed by Colombian rivals Millonarios and @nacionaloficial squaring off.

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 23, 2021