Presidente de La Equidad: del “no les gusta como jugamos”, al “ganarle a Atlético Nacional es un pecado en este país”

Carlos Mario Zuluaga atendió una entrevista en Blu Radio luego del triunfo de La Equidad sobre Atlético Nacional en el inicio de los playoffs de la Liga BetPlay. ¿A qué se refirió con sus palabras?

El directivo del cuadro capitalino, aparentemente, se molestó con algunos comentarios que se hicieron luego de ese 1-0 (gol de Hansel Zapata) en el estadio Metropolitano de Techo. Sin dar nombres, sí contestó a aquellos que le restan méritos a La Equidad por resultados de ese estilo.

“Estoy reconfortado a pesar de algunos malos comentarios que sobran porque nunca se nos valora cuando ganamos un partido contra Atlético Nacional. Estoy que sacó un comunicado. Lo estoy pensando. Ya hablé con la Junta, ofreciendo excusas y devolviendo los puntos porque realmente ganarle a Atlético Nacional es un pecado en este país”, fue lo primero que dijo al respecto.

Y agregó: “Pero bueno, lo hicimos con el anti fútbol como lo llaman algunos. No les gusta como jugamos y demás, pero ahí estamos. Pusimos de moda una prenda que es el tapabocas (…). Lo que no miran es que hoy tenemos dos futbolistas en Departamento Médico que se pierden el próximo juego. Es un partido duro, lógicamente. En el partido que jugamos en Zipaquirá el problema era la cancha y pues ahí jugamos los dos. Y anoche no sé cuál fue el problema. Esto es fútbol y el equipo ha sido leal. Juega de acuerdo a sus condiciones”.

Finalmente y como mensaje para los que critican a La Equidad, Carlos Mario Zuluaga dejó estas reflexiones: “¿Por qué no evalúan que nuestra nómina cuesta 6 veces menos que la de Nacional o que nosotros hacemos un esfuerzo para traer los jugadores que tenemos?“.

“¿Por qué no evalúan la preparación física del equipo que viene de jugar un partido en Brasil, lo deja todo en la cancha y ayer lo dio mucho más? ¿Por qué no evalúan que hay jugadores jóvenes que están sobresaliendo y merecen que les reconozcan el mérito de hacerle la misma jugada a Atlético Nacional dos veces, como Mantilla que les hace la jugada con la que se anota el gol en Zipaquirá y se las repite anoche? Son cosas importantes que hay que valorar de los nuevos jugadores que vienen atrás y no quejarse. Esa quejadera en el fútbol deja muy mala sensación”.

Todo lo que dijo el presidente de La Equidad