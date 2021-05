Prensa uruguaya asegura que Atlético Nacional vs. Nacional será suspendido

Esta noche a las 9:00 p.m. está programado el compromiso de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 entre Atlético Nacional y Nacional, de Montevideo, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira. Sin embargo, según informan los medios uruguayos, el enfrentamiento se suspenderá.

Al hotel de concentración donde está hospedada la delegación del Bolso llegaron manifestantes con pancartas y arengas para protestar y que no se realice el encuentro. Por esta razón, el plantel uruguayo se encuentra encerrado en el lugar y los periodistas de ese país aseguran que el club no se desplazará hasta el escenario deportivo, por falta de garantías.

Incluso, argumentan que el elenco de Asunción ya se comunicó con la Conmebol y que el duelo no se jugará. “La información de ultima hora es que el PARTIDO ESTÁ SUSPENDIDO. Atlético Nacional vs. Nacional por Libertadores no se juega… Se va a reprogramar. Algunos jugadores bajan de sus habitaciones y preparan el mate. En minutos debe hacerse oficial”, escribió el periodista Fabián Bertolini.

No obstante, aún no se tiene pronunciación oficial del ente deportivo sudamericano. El Rey de Copas tiene planeado salir hacia el estadio a las 6:00 p.m.

