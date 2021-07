¿Podrán ir hinchas de Atlético Nacional que no estén en Bogotá al partido con Santa Fe en El Campín?

Está confirmado que el próximo martes 3 de agosto Santa Fe y Atlético Nacional jugarán en El Campín con un aforo del 50%. Ahora la pregunta es: ¿Podrán ir hinchas que lleguen de otras ciudades al partido?

Quien habló al respecto fue Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio). La duda radica en la posibilidad que siempre se tiene con el desplazamiento de hinchas de Atlético Nacional a la Capital de la República para este tipo de partidos.

“Yo diría que no es el momento de arrancar en el primer día con desplazamientos masivos, pero no está cerrada la puerta, vamos a revisarlo”, expresó. A una semana del juego se mantiene la duda al respecto. Por ahora está en análisis esa posibilidad de que los hinchas del cuadro verdolaga que no estén en Bogotá puedan acercarse a El Campín.

“No se han planteado desplazamientos por parte de hinchas. Vamos a revisarlo en la Comisión de Convivencia y Seguridad. En eso creo que hay que ir por partes. Les damos prioridad a los que están en Bogotá porque todavía no hay plena normalidad”, agregó el secretario de gobierno. Será en los próximos días en los que se comparta la decisión tomada al respecto para determinar su se podrán hacer viajes o no.

Ese partido está programado para jugarse el martes 3 de agosto a las 8:00 p.m. Será el último de la Fecha 3 en la Liga BetPlay II-2021 y el primero con público en las tribunas de El Campín después de varios meses. Enfrentará a un Santa Fe que sufrió dos caídas en dos jornadas y a un Atlético Nacional que está invicto con 4 puntos de 6.