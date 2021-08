¿Palabras fuertes de Ramón Jesurún al presidente de Atlético Nacional?

Versión que fue publicada en Blu Radio por el periodista Fabio Poveda. Según él, esa situación entre Ramón Jesurún y el presidente de Atlético Nacional se presentó en la Asamblea de la Dimayor.

“Hubo palabras fuertes de Jesurún contra el presidente de Atlético Nacional”, esto por la dilatación del pago al Cortuluá y, además, “haber recurrido a la justicia ordinaria”. Así lo publicó Blog Deportivo, el programa de Blu Radio que divulgó la versión sobre lo que habría sucedido en la reunión entre los directivos de los clubes del fútbol colombiano.

Lo que se agrega allí, según Fabio Poveda, es que según fuentes cercanas, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, “conversó con Ramón Jesurún para indagar y a raíz de esa llamada hubo palabras muy fuertes del presidente de la Federación al de Atlético Nacional”. La situación que protagoniza el cuadro verdolaga con Cortuluá ya habría llegado a altos niveles y por ende la necesidad de una resolución.

¿Qué pasó con Atlético Nacional y Cortuluá en la Asamblea de la Dimayor?

Según Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, en entrevista en ESPN Fútbol Colombia, “hubo una exposición del presidente de Atlético Nacional de los motivos jurídicos. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo y también de nuestra parte. Es importante que entiendan que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como la Dimayor estamos actuando dentro de la institucionalidad y eso es, por supuesto, honrar el sistema que tenemos para las diferencias entre clubes y eso es lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista asociativo. Cuando somos 35 clubes que manifestamos nuestra voluntad de pertenecer tanto a la FCF como a la Dimayor, aceptamos esos estatutos y el reglamento. Lo tenemos que cumplir. Eso es lo que pasó en la Asamblea. Sí hay una manifestación de la gran mayoría de clubes”.

Y agregó, sin mencionar lo que supuestamente sucedió con Ramón Jesurún, es que “no es una encerrona a Atlético Nacional, no es para juzgarlo. Era para decirle cuál es la posición de la mayoría respecto a lo que está pasando desde el punto de vista institucional y también que entienda que no es un tema contra ellos ni de no dejar que inscriba a los jugadores. Eso no es. Lo que pasa es que en nuestro sistema, nosotros vemos una manera coercitiva de que esas obligaciones se cumplan y la única manera coercitiva es con las sanciones disciplinarias. Eso es”.