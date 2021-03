Nuevo diagnostico en Atlético Nacional sobre Alex Castro

Esta semana, Atlético Nacional jugará la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay, por lo que se realizaron nuevas pruebas PCR.

Atlético Nacional ha tenido una seguidilla de partidos bastante complicadas y justo en este momento, uno de sus refuerzos más importantes fue baja en la plantilla debido a un contagio de Covid – 19. Se trata del extremo Alex Castro, quien no pudo viajar a Paraguay para el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores ni estuvo en el juego de la fecha 12 de la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla.

Este martes, en el plantel se realizaron nuevas pruebas para determinar si habían más contagios, donde se comunicó de manera oficial que entre los 70 miembros del plantel ‘Verdolaga’, no se reportó ni un solo caso positivo. Entre ellos, está el jugador Alex Castro, quien se pudo reincorporar al resto del plantel para lo que será la vuelta ante Guaraní de Paraguay.

Es posible que el extremo ex Deportes Tolima no alcance a llegar a este determinante partido, por lo menos como un posible inicialista, debido a que lleva más de una semana con incapacidad, pero habrá espacio para la seguidilla de partidos que se viene, pues el fin de semana, jugarán clásico vs. Millonarios, entre semana, habrá partido ante Jaguares de Córdoba y cerrarán el 27 de marzo con el clásico ante Independiente Medellín.