Néstor Humberto Martínez y la propuesta para que Atlético Nacional pueda inscribir a sus fichajes

En la misma entrevista en la que dijo que “mientras un juez no condene a Atlético Nacional, Cortuluá no verá ni una moneda de centavo, pase lo que pase”, Néstor Humberto Martínez habló de los pasos que piensa seguir el cuadro verdolaga en este tema.

Lo hizo hablando para RCN Radio. Allí fue contundente. Explicó la postura que tiene el cuadro verdolaga. Es inamovible. Ese pago de 5 millones de dólares más intereses no lo tienen contemplado y siendo así, los 5 futbolistas que la escuadra contrató y no ha podido inscribir ante Dimayor, siguen a la expectativa sobre su futuro. De momento, no podrá contar con ellos en el juego debut ante Envigado FC.

¿Qué piensa hacer Atlético Nacional para, en caso de mantenerse en esa postura, buscar la alternativa de inscribir a esos futbolistas? Recordemos que son Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Ruyery Blanco y Nelson Daniel Palacio.

Así respondió Néstor Humberto Martínez en RCN Radio: “En primer lugar, hemos animado a los jugadores para hacer valer su derecho al trabajo. Vamos a ver qué decisiones toman en las tutelas (…). Adicionalmente, creo que Atlético Nacional debe hacer una tutela reclamando el debido proceso. Al equipo lo están constriñendo. Lo están forzando a que pague unas platas que no debe y eso en Colombia no es permitido”.

Por ende ese el camino que piensa tomar Atlético Nacional desde la vía jurídica para que el DT Alejandro Restrepo pueda contar con la totalidad del equipo que la institución armó para las competencias del 2021-2. Están viviendo ese proceso.