Macnelly Torres: “Guimarães no es el técnico para Nacional”

Uno de los ídolos de la historia reciente de Atlético Nacional, habló sobre el proyecto que llevan con Alexandre Guimarães al frente.

El proceso de Alexandre Guimarães con Atlético Nacional viene siendo muy criticado, pues a pesar de que lleva menos de seis meses al frente de la institución, la eliminación en cuartos de final de la Liga BetPlay ante La Equidad ha traído consigo que un sector importante de la hinchada pidan su salida desde ya. Con relación a estas críticas, Macnelly Torres dio su opinión al respecto.

En diálogo con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el volante dijo que el DT no es el apropiado para este equipo. “Para lo que es el estilo de Nacional, la verdad, no. Que tiene buenos jugadores y obviamente puede conseguir cosas, yo siento que Nacional va a pasar de esta fase (de grupos en Libertadores). Pero no es un secreto que no es el Nacional que tiene acostumbrado al hincha, al periodismo y a animar los torneos. No es el Nacional que brinda espectáculo y para mí fue una mala decisión“.

Macnelly expresó que ve con preocupación este proceso. “Hay algo muy preocupante, escuchaba que Guimarães decía que en este proceso no veía un líder, o que no sentía que los jugadores podían interpretar lo que pasa en el partido. Eso es preocupante, porque los jugadores tácticamente tienen una base, pero hay un tema que es la estrategia. Y si un entrenador sale a decir que el jugador no sabe descifrar dentro del terreno del juego al rival, entonces, ¿Qué entrenó o cuál era la estrategia de Nacional?“, dijo.