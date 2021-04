Los motivos del bajo rendimiento de visitante de Nacional según Guimarães

Con el 1-0 que le propinó La Equidad a Atlético Nacional en el enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2021-I, el Verde ajustó su séptima derrota bajo el mando del entrenador Alexandre Guimarães. Todas han sido en condición de visitante.

Sin embargo, el técnico consideró que nada tienen que ver esas cifras del todos contra todos a la actual instancia que disputa. “Lo que pasa es que ahora estamos en una situación totalmente diferente para mí sobre jugar afuera o no. Ahora tenemos 180 minutos jugados antes de empezar el partido. Sabíamos bien que este resultado de hoy no era el que podía definir el pase a la siguiente ronda, no era lo que nosotros vinimos acá a buscar, eso está claro”, apuntó.

Y continuó: “Una cosa para mí es hacer el análisis de una fase que ya termino en donde nosotros hicimos la cantidad de puntos que hicimos para quedar en primer lugar y que ahora, dentro de una semana los vamos a recibir a ellos para emparejar el marcador primero y después, buscar la clasificación“.

Finalmente, analizó el planteamiento de los Aseguradores, el cual fue difícil de descifrar para el DT. “Yo en ese aspecto, si hay cosas que el equipo a veces en estos partidos de visita cae un poco en la trampa del rival, pero creo que, insisto, es un resultado que nosotros, por lo que ya hemos hecho, por la calidad de los jugadores, por ver la rabia de ellos en el camerino por perder un partido así, podemos remontar”, concluyó.

El encuentro de vuelta será el próximo domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.