Los Del Sur y sus pensamientos de cada uno de los futbolistas de Atlético Nacional

A través de una publicación en sus canales oficiales, la barra más popular de Atlético Nacional se manifestó fuerte contra varios de los futbolistas del plantel profesional del equipo, directivos y cuerpo técnico.

Se trató de un comunicado en el que Los Del Sur sentaron postura sobre la situación del país e hicieron reclamos a los futbolistas, concluyendo con esta afirmación: “(…) esa displicencia tampoco nos extraña desde el punto de vista social y coincide plenamente con la displicencia deportiva vista en el terreno de juego en los últimos partidos”.

A partir de ahí publicaron los pensamientos que tienen sobre cada uno de ellos:

“Junta directiva: Hay un pueblo y una hinchada en la calle que no aguanta más, de sus decisiones urgentes depende la estabilidad del mundo Atlético Nacional.

Presidente saliente, presidente entrante: En Nacional hay que salir campeón siempre, no hay excusas, no hay margen de error, cualquier otra cosa es fracaso.

Nájera: No podés permitir que la reputación que ganaste como futbolista, la perdás por decisiones dirigenciales y contrataciones erradas.

Alexandre Guimaraes: Su estilo de juego conservador no honra la historia de Atlético Nacional.

Aldair Quintana: Si el arquero titular de Nacional no nos hace olvidar y no extrañar a Franco Armani o David Ospina, entonces no es arquero para Nacional.

Yerson Candelo: 6 meses de un relativo buen rendimiento en casi 3 años de vestir nuestra camiseta sin salir campeón, son de un jugador fracasado.

Geisson Perea: No se puede sobresalir solo por gritos en la cancha, el discurso y las creencias de cada uno deben verse reflejadas en el desempeño de su trabajo en la cancha y no en las explicaciones en rueda de prensa del por qué ese desempeño no es el que exige la hinchada.

Yerson Mosquera: Con toda nuestra fe y confianza que serás un crack del fútbol mundial, nos impacienta pensar que tenemos que entender tus errores infantiles, Nacional puede ser cantera pero no sacrificar sus intereses colectivos por errores individuales.

Nicolás Hernández: Parece que dos entrenadores consecutivos tienen la razón del por qué no sos tenido en cuenta.

Brayan Córdoba y Juan David Cabal: La hinchada sueña con juveniles que desde la primera oportunidad se queden con el puesto.

Emmanuel Olivera: Valoramos el desempeño silencioso y efectivo en estos pocos meses, pero si ello no culmina en títulos, no valdrá de nada.

Danovis Banguero: No podés ser un león en Tolima y tener la misma ternura de Helibelton en Nacional, ¿quiere decir que sos jugador de equipo chico?

Jonathan Marulanda: Hay que hacer honor a ser paisa e hincha de Nacional en la cancha cada que se tiene la oportunidad, esto no es ni el Dim ni el Tolima.

Bryan Rovira: Qusiéramos ver que te adueñas del medio campo del equipo con regularidad y no con intermitencia, que seas en definitiva un líder siempre y no cada 3 partidos.

Sebas Gómez: Soñamos que seas nuestro líder, estandarte y símbolo antioqueño surgido de la cantera y de nuestros barrios, pero no te puede coger la noche más y no puede un capitán de otro equipo hablarte duro y que le bajes la cabeza como lo vio todo el continente el partido pasado.

Baldomero Perlaza: No hemos terminado de entender si sos un crack por tu despliegue físico o un jugador que no es para Nacional por su falta de técnica y malas entregas, que entonces algún título hable por vos urgente.

Michael Chacón: Uno no puede jugar en Nacional y ser más célebre por quedarse dormido un día y no por su rendimiento futbolístico.

Jarlan Barrera: Queremos ver al crack que sos jugando fútbol sin importar rival y exigencia del partido siempre y no algunas veces, ojalá ante rivales grandes y en instancias definitivas. Hay que ganar algo urgente o si no vas a terminar en equipo chico.

Andrés Andrade: Nuestro reconocimiento a tu entrega, pocos reproches para vos que en general has demostrado poder responder a la exigencia de la camiseta, sin embargo sin ganar nada no se queda en la historia del equipo.

Jonatan Álvez: En una reunión nos dijiste que venías a ganar dinero y títulos, lo del dinero no tenemos dudas, lo de ganar títulos va a ser difícil, si no embocas los balones debajo del arco, a nosotros no nos deslumbra ni convence un jugador que no brille por lo que se le trajo: hacer goles.

Tomás Ángel: Aún soñamos que seas ese tipo de jugador que como tu padre, aprovechó las oportunidades desde la primera vez hasta la última.

Alex Castro: Por ahora no demostrás nada del por qué se te trajo a Nacional, la hinchada necesita saber con urgencia si estás para jugar en Nacional o no.

Vladimir Hernández: después de 4 años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no podés jugar más en Nacional.

Neyder Moreno: ¿Cómo hacemos para no darle la razón a dos técnicos seguidos del por qué no sos tenido en cuenta?

Déinner Quiñones: Mucho corte de pelo, poco fútbol, por tu frialdad no sos jugador para el más grande de Colombia y tu salida es urgente.

Jéfferson Duque: Todo nuestro respeto y aprecio para vos como jugador del equipo y noveno goleador de nuestra historia, una lástima que tu liderazgo no haya tenido la suficiente fuerza e impacto para cambiar la actitud y mentalidad de tus compañeros”.