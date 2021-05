Los del Sur le volvió a cerrar la puerta de Atlético Nacional a Leonel Álvarez

La eliminación de Atlético Nacional en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2021 dejaría su primera víctima: luego de la derrota 2-0 contra Universidad Católica, que selló otro semestre sin títulos para el Verde, habría sido el detonante para la salida de Alexandre Guimarães y sus colaboradores, decisión que todavía no oficializó la institución.

Medios de comunicación del país aseguran que el principal candidato en el Rey de Copas para sustituir al orientador brasilero sería Leonel Álvarez, quien un día después de la caída en Santiago (Chile) volvió a expresar públicamente su intención de llegar al banquillo del equipo que preside Emilio Gutiérrez Gómez:

“A mí me cobran por haber sido campeón con Medellín y de pronto algún malentendido, pero claro que a mí me gustaría dirigir a Nacional. ¿Quién no anhela o quién no desea dirigir a Nacional? Le gustaría a cualquier entrenador”.

Y siguió: “Soy ganador y sé que si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que no voy a ser campeón solamente una vez, sino muchas veces. Además, soy un profesional y necesito comer también”.

Sin embargo, Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur, opinó que el nacido en Remedios (Antioquia) “no es técnico” para el Verdolaga: “Nosotros creemos, conocemos y tenemos pruebas que Atlético Nacional no está en sus afectos actuales”.

“Sí conocemos un montón de cosas que nos hacen pensar que no es el técnico ideal para Atlético Nacional”, agregó.

Leonel Álvarez confirmó que quiere ser el próximo en asumir las riendas de Atlético Nacional:

No obstante, Felipe Muñoz le cerró la puerta de Atlético Nacional a Leonel Álvarez y explicó por qué razón: