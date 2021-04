Lo último sobre Nacional y el pago pendiente por Felipe Aguilar

El canterano de Atlético Nacional fue vendido al fútbol brasileño en 2019 y recién se resolverá el tema del pago de sus derechos deportivos.

Hace un par de años se dio la transferencia del jugador Felipe Aguilar de Atlético Nacional rumbo al Santos de Brasil por un precio de 4 millones de dólares. Sin embargo, el jugador ya no está en este club y la deuda todavía no se pagó, por lo que en su momento el cuadro paulista tuvo una restricción por parte de la FIFA para poder fichar jugadores hasta que no se resolviera este asunto.

Ya hubo un acuerdo entre ambas instituciones en enero de este año gracias al cambio de presidencia en Santos. El valor que se adeudaba era de 1’050.000 dólares, por lo que en lugar de pagar todo de una vez, acordaron un pago mensual a cuotas de esta cifra, pues el cuadro brasileño no pasa por su mejor momento financiero en estos momentos.

En enero, febrero y ayer (miércoles) marzo, se pagaron las cuotas correspondientes y si todo se da de acuerdo a lo esperado, el total se vendría pagando hasta el mes de junio. La salida de este jugador se dio en enero del 2019 y será hasta mitad del 2021 que se pague la totalidad de su paso y tuvo que terminar en los tribunales de la FIFA, razón por la que los clubes colombianos no están viendo de buena forma la venta de sus jugadores al fútbol brasileño o argentino.