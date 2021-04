Lo último que dijo Juan Carlos Osorio sobre su salida de Atlético Nacional

En los próximas horas Juan Carlos Osorio asumirá las riendas del América de Cali, equipo que hace dos días anunció la salida de Juan Cruz Real del equipo.

Según medios vallecaucanos, el lunes firmará Osorio con América de Cali y dirigirá los cuatro partidos restantes del equipo Escarlata en la Copa Libertadores, en busca de la clasificación octavos de final.

+ Crítica de Carlos Antonio Vélez por la posible llegada de Osorio al América de Cali

+ Liga BetPlay I-2021: ¡Se definieron los árbitros para la vuelta de los cuartos de final!

El técnico risaraldense ha atendido a varios medios de comunicación, uno de ellos es ‘Zona Libre de Humo’. Allí le preguntaron sobre su salida de Atlético Nacional y si guarda rencor por ese hecho. Incluso le preguntaron si la opción de América la ve como revancha.

“No guardo ningún tipo de rabia o resentimiento por mi salida de Atlético Nacional, ustedes evaluaran si fue justa o no, me fui tranquilo, no tengo ninguna sed de revancha”, indicó Osorio.

#ZonaLibreDeHumo “No guardo ningún tipo de rabia o resentimiento por mi salida de @nacionaloficial, ustedes evaluaran su fue justa o no, me fui tranquilo, no tengo ninguna sed de revancha” Juan Carlos Osorio en charla con @ElGatoArceArce pic.twitter.com/lE6f2ifmKv — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 30, 2021

Así las cosas, se espera la confirmación de Juan Carlos Osorio como nuevo timonel de Americe de Cali. Su último paso fue Atlético Nacional, equipo del que salió a finales del 2020 por malos resultados tanto en torneos locales como internacionales.