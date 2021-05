Leonel Álvarez y un convencimiento de lo que lograría si puede dirigir a Atlético Nacional

El convencimiento en sus capacidades y en las herramientas que puede encontrar en Atlético Nacional hace que Leonel Álvarez hable de manera contundente sobre esa posibilidad.

No es algo de ahora. El DT campeón con Independiente Medellín, Deportivo Cali y Cerro Porteño viene diciéndolo hace un buen tiempo. Fue en mayo de 2020 cuando atendió una entrevista en DirecTV Sports en la que se refirió al tema. En ese entonces ya se le preguntaba por la posibilidad de volver a Atlético Nacional, ahora como entrenador. ¿Es algo que le gustaría?

“A mí me cobran algo normal, como haber quedado campeón con Independiente Medellín. Pero claro que a mí me gustaría dirigir a Atlético Nacional“, fue lo primero que dijo en su respuesta sobre el tema. Leonel Álvarez tiene claro que podría hacerlo sin ningún problema y que además los resultados serían más que importantes.

“¿Quién no desea algún día ser entrenador de Atlético Nacional? Además, soy ganador y sé que en el momento, si me dan la oportunidad de ir, estoy convencido que no voy a ser campeón solo una vez, sino muchas veces. Soy profesional y necesito comer y vivir también, como todos los entrenadores. Todo lo que tiene Nacional, sus herramientas, le gustaría disfrutarlo a un entrenador”. Contundente.

Atlético Nacional hace 4 años no gana títulos. Leonel Álvarez cree que él podría ganar varios. ¿Ese reencuentro se dará en algún momento? La actualidad del cuadro verdolaga habla de su vínculo laboral con Alexandre Guimaraes, mientras Leo está a la espera de una nueva oportunidad. No dirige desde marzo de 2019 cuando salió del Club Libertad.