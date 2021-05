Leonel Álvarez: “Esperemos que esta vez sí vaya a Atlético Nacional. Estoy que cierro algo ya”

Horas importantes en Atlético Nacional para conocer la continuidad o no de Alexandre Guimaraes en el banco técnico ‘Verdolaga’ tras sus malos resultados.

En las ultimas horas, varios medios de comunicación del país aseguraron que el principal reemplazante del estratega brasilero sería Leonel Álvarez, quien volvió a mostrar interés por dirigir al ‘Rey de Copas’.

+ ¡El ‘Rifle’ Andrade llegaría hoy mismo a Barranquilla para unirse a la Selección Colombia!

+ Atlético Nacional y lo que dijo el ‘Rifle’ Andrade sobre su futuro: “Me voy para la MLS”

“A mí me cobran por haber sido campeón con Independiente Medellín y de pronto algún malentendido, pero claro que a mí me gustaría dirigir a Nacional. ¿Quién no anhela o quién no desea dirigir a Nacional? Le gustaría a cualquier entrenador”, dijo en primera instancia sobre la posibilidad.

💚 Leonel Álvarez quiere ser entrenador de @nacionaloficial, ¿y los hinchas de Nacional quieren que Leonel sea su entrenador? 🔁 ¿Dónde hay que firmar?

♥️ No, hay mejores… ¡Lo terminamos de hablar en #FutbolAsiDIRECTV a las 9:30 p. m. !pic.twitter.com/cxlOhtiFLP — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 27, 2021

Ahora, este viernes volvió a hablar vía Whatsaap con Adrián Magnoli, periodista deportivo en DirectTV Sports, quien dio a conocer su conversación privada con Leonel. “Esperemos que esta vez SÍ vaya a Atlético Nacional. Estoy en puntillas esperando, estoy que cierro algo ya. Esperemos que se den los tiempos”, escribiría el DT.

🚨 Actualización: “Esperemos que esta vez SÍ vaya a @nacionaloficial. Estoy en puntillas esperando, estoy que cierro algo ya. Esperemos den los tiempos”. -Leonel Álvarez vía WhatApp con @AdrianMagnoli en #FutbolAsiDIRECTV ⚽️. pic.twitter.com/WnyMFt6bG2 — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 28, 2021

Por ahora se espera a que se confirme la ratificación o no de Alexandre Guimaraes y ahí sí mirar la opción de Leonel Álvarez, entrenador que no es de los afectos de gran parte de la hinchada de Nacional por su pasado en Independiente Medellín.