Leonel Álvarez continúa hablando de Atlético Nacional. El entrenador se rehúsa a que no se pueda dar su vinculación con el Verdolaga por su pasado con Deportivo Independiente Medellín y que sean los aficionados del club los que se niegan a ello.

“Antes de estos muchachos de la barra del Sur y de otras también, cuando nosotros estábamos compitiendo contra Olimpia… estábamos consiguiendo un sueño muy grande de ser campeones de Libertadores“, apuntó el DT.

El exestratega de la Selección Colombia se defendió de las opiniones que lo ponen en contra del Verde. “A mí que me digan que no tengo sentido de pertenencia, que no soy lo suficientemente profesional, me duele muchísimo porque si algo he tenido yo es que he sido muy profesional y con mucho sentido de pertenencia”, agregó.

+ Jugadores de la Selección Colombia inconformes con el cambio de sede de Copa América

+ Así se prepara la Selección Colombia para recibir a Argentina

Incluso, contó de sus sacrificios íntimos para vestir la camiseta del Rey de Copas. “Yo tengo dos hijos grandes que no los vi crecer, en parte porque nosotros jugábamos todo el año. Jugábamos con la Selección Colombia, cambiábamos de maletín y jugábamos torneo doméstico, Copa Libertadores, éramos base de muchas cosas”, reveló.

Y continuó: “Yo jugué 22 años titular, no suplente, titular y para uno ser titular tiene que tener amor propio, sentido de pertenencia. Tengo dos operaciones de nariz, 14 puntos en la cabeza, ligamento y tobillo rotos, hombro izquierdo afuera, hombro derecho afuera, pubalgia… esto me pasó con Nacional“, concluyó.