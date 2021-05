¿Le alcanzará a Jéfferson Duque para ser titular ante Argentinos Juniors?

Atlético Nacional viajó a Paraguay para disputar el duelo de la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2021 ante Argentinos Juniors, que será este jueves a las 5:00 p.m. en el estadio Manuel Ferreira.

En la lista de convocados fue incluido Jéfferson Duque, quien en el compromiso anterior de Liga BetPlay 2021-I en el que el Verde quedó eliminado en los cuartos de final frente a La Equidad, no pudo aparecer debido a que tenía una molestia física por un choque que había recibido en el partido con Nacional, de Montevideo en la jornada pasada del torneo continental.

El técnico Alexandre Guimarães explicó en rueda de prensa lo que sucedió con el delantero. “Jéfferson se hizo unos exámenes clínicos, su recuperación ha sido bastante mejor, el domingo era muy difícil, era arriesgarlo demasiado, pero va a viajar con nosotros”, confirmó.

Por su parte, el futbolista de 33 años relató el incidente que tuvo. “Lastimosamente en el partido de Copa tuve un fuerte golpe en la rodilla, un encuentro en una jugada con el arquero y de ahí quedé adolorido y no me alcanzó para el juego contra Equidad. Lo lamenté demasiado, pero hicimos todo lo posible para estar y no se pudo. Lastimosamente nos tocó tomar la mejor decisión en cuanto a mi salud y creo que vamos mejorando y esperamos poder estar este jueves”, apuntó.