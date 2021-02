Al entrenador Alexandre Guimarães le han cuestionado varios aspectos en el inicio de la Liga BetPlay 2021-I. Por un lado, el juego de Atlético Nacional no convence, porque no es vistoso ni contundente como se ha caracterizado a través de la historia. Por el otro, la presencia y ausencia de algunos jugadores en el plantel principal, con la que muchos no están de acuerdo. Es el caso de Jonathan Marulanda, quien ha sido reclamado pues no ha aparecido ni en las convocatorias.

A pesar de que el cuadro Verdolaga está instaurando y peleando en la parte alta de la tabla, ocupando la segunda posición con 13 unidades y a seis del liderato, el equipo sigue sin convencer. Es por eso que en las atenciones a medios del DT brasileño, se le ha indagado sobre algunas de sus decisiones que comprometen precisamente sus planteamientos y preferencias a la hora de escoger su onceno.

Ahí entra el tema del lateral derecho, que no ha sido incluido en ninguno de los seis partidos del torneo, ni en los dos de Copa BetPlay que disputó el conjunto antioqueño este año. El futbolista paisa arribó procedente del Deportes Tolima como uno de los refuerzos sonoros del Verde y aún no ha podido ni debutar.

El asunto comenzó a generar dudas en la prensa y el técnico expresó hace un par de semanas cuando apenas iban cuatro jornadas del certamen, que “a Marulanda lo estamos esperando para que esté a tono físicamente. Él ha estado entrenando muy bien, y estoy seguro que prontamente va a tener su oportunidad y espero no la suelte”.

Pero pasaron dos compromisos más y nada del jugador de 25 años, que además confesó se hincha del Rey de Copas el día de su presentación oficial. Por lo tanto, una nueva pregunta apareció durante la rueda de prensa posterior al encuentro que Nacional ganó en Manizales ante Once Caldas por 0-1. Al profesor le pidieron ser más directo con su respuesta, más claro.

“No hay ni verdad ni mentira en el caso de Marulanda. Es una situación en la cual, cuando lo vayamos a meter, es porque consideramos que es el momento indicado. Quizá sea la posición en la que más hemos rotado, pero no ha pasado nada con él”, aseguró con algo de molestia Guimarães, descartando cualquier suposición acerca de lesiones, problemas físicos o personales Jonathan.

¿Lo convocará contra el América de Cali?