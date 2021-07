La única forma en la que Atlético Nacional le pagará a Cortuluá, según Néstor Humberto Martínez

Siguen pasando los días sin que se resuelva el caso Fernando Uribe que sostienen Atlético Nacional y Cortuluá. El cuadro verdolaga se mantiene firme en la decisión de evitar el pago que le exigen en este momento. Al respecto habló Néstor Humberto Martínez, el abogado que está al frente del caso del lado del elenco verdolaga.

Lo hizo en entrevista en El Alargue (Caracol Radio) para dejar muy clara la postura que se mantiene en Atlético Nacional sobre este caso que actualmente lo tiene imposibilitado para inscribir a los futbolistas que contrató en el mercado de fichajes: Nelson Palacio, Dorlan Pabón, Ruyery Blanco, Yeison Guzmán y Felipe Aguilar.

“En Colombia nadie está obligado a pagar un dinero si no hay un fallo jurisdiccional. He conversado con el doctor Martán para que nos reunamos con un tribunal que diga que se les debe ese dinero. Si eso es así, al otro día les consignamos esa plata”, dijo Néstor Humberto Martínez. Así de claro.

Atlético Nacional decidió llevar el caso a la justicia ordinaria luego que Cortuluá acudiera al Tribunal Federal del Deporte y allí se anulara la decisión del TAS, según la cual debería pagarle 150 mil dólares a Cortuluá. Volvió a decidirse la cifra de 5 millones que el club no está dispuesto a pagar y por lo cual el lío se mantiene, ya es en esferas muy altas de la justicia.

La posición de Atlético Nacional está basada en esta explicación de Néstor Humberto Martínez: “Si había transferencia económica del jugador, a Cortuluá le pertenecía el 50%, pero no hubo un pago económico por él en ese momento. Esto no es un cuento de abogados, se trata de saber leer y escribir. No se recibió nada, entonces no se debe nada”. Punto.