La respuesta del presidente de Atlético Nacional sobre Dorlan Pabón y Álex Mejía

Dorlan Pabón y Álex Mejía son futbolistas con un pasado importante en Atlético Nacional y nombres que ilusionan a más de un hincha cuando se les menciona la posibilidad de su regreso.

Ambos se mantienen en el fútbol del exterior. Dorlan Pabón realiza la pretemporada con los Rayados de Monterrey y Álex Mejía, recientemente campeón de la liga paraguaya, quedó afuera de la lista de convocados por el DT del Club Libertad a la nueva etapa de trabajos antes de iniciar la competencia oficial. Se rumorea con la rescisión de su contrato.

Ante esas situaciones de actualidad y con el mercado de fichajes abierto en el fútbol colombiano, bastante se ha hablado de la posibilidad de que ambos regresen a Atlético Nacional. Al respecto se le preguntó al presidente Emilio Gutiérrez en entrevista con el periodista John Eric Gómez en el diario El Colombiano. ¿Pueden volver ahora?

Respondió el presidente: “Solamente comunicaremos cuando realmente las cosas sean oficiales. ¿Reconocer interés por los jugadores? Lo haremos porque además nos permite enaltecer nombres tan importantes en la historia de Atlético Nacional como Dorlan Pabón y Álex Mejía, jugadores que están en una excelente edad y nivel para venir a sumar. No tenemos ni que entrar a comunicar ni valorar lo que realmente representan para la institución”.

Y agregó: “Nosotros tenemos que tomar estas decisiones basados en muchas variables que tenemos que valorar internamente y que vamos trabajando, muchas veces incluso habiéndolas concluido comienzan procesos que son lentos y nosotros no tenemos ningún afán. No queremos precipitarnos. Queremos realmente acertar y ese es nuestro objetivo. Cuando consideremos que hayamos acertado y concluido, lo comunicaremos con total claridad, no antes. No tenemos que desconocer intenciones e intereses que son más que evidentes para nosotros, para los jugadores y para la hinchada”.

Las respuestas del presidente de Atlético Nacional en El Colombiano