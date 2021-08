La protesta de Atlético Nacional en el inicio del juego ante Deportivo Cali

Este sábado comenzó la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II y al igual que en la segunda división, los jugadores, en forma de protesta por los actos vandálicos, no estuvieron en los actos protocolarios.

En el América de Cali vs. Once Caldas los futbolistas no formaron para los himnos nacionales. Lo mismo pasó en el juego entre Atlético Nacional ante Deportivo Cali. Sin embargo, como diferencia, los del verde Paisa se tiraron al piso a penas el árbitro central dio el pitazo inicial. Esto fue solo unos segundos.

Porque algunas cosas van más allá del dinero… El orgullo, el compañerismo y el amor. Gracias @nacionaloficial por demostrarlo pic.twitter.com/VgK2KdC3th — Vicky Sanabria (@Vickysanabria_2) August 7, 2021

Se cree que la protesta de Atlético Nacional es diferente a la que se ha presentado en los últimos partidos en el fútbol colombiano y esta sería por la imposibilidad de poder inscribir a los nuevos refuerzos para la Liga BetPlay 2021-II. Un acto de compañerismo.