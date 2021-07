La presentación de Yerson Mosquera en Wolverhampton

Oficialmente Yerson Mosquera empezó a lucir la camiseta del club de la Premier League que lo fichó luego de verlo en Atlético Nacional. Así lo mostró el club en sus canales oficiales.

Ya el juvenil zaguero que solamente jugó 26 partidos oficiales con Atlético Nacional y dio el salto al fútbol europeo se integró a los trabajos del equipo en el que tendrá como DT a Bruno Lage. Se publicó una foto suya en los canales oficiales del equipo en la que ya se le ve luciendo su camiseta.

Recordemos que fue un fichaje que Wolverhampton logró con una inversión cercana a los 5 millones de euros. Se trató de uno de los negocios más importantes en la historia de Atlético Nacional y que le permitió al futbolista llegar directamente a la Premier League. Efectivamente se quedará en el plantel de los Wolves en el que ya cuentan con él.

Scott Sellars, parte del directorio técnico del club, habló para la prensa del equipo cuando el zaguero colombiano llegó y allí dijo: “Hemos estado monitoreando a Yerson Mosquera durante bastante tiempo y ha habido mucho interés por parte de los clubes de toda Europa, incluidos algunos de los nombres más importantes de la Premier League. Todos ven su potencial y calidad, al igual que nosotros, pero hablamos con él sobre el camino que tenemos en el club y creyó que Wolves es la mejor opción para él”.

Y agregó, con respecto a las características que tiene el ya exdefensor de Atlético Nacional, “Es un central que es muy atlético, muy agresivo, muy competitivo y tiene una gran actitud defensiva. Quiere defender, quiere hacer tacleadas y cabecear. Tiene una gran presencia en ambas áreas y también es muy bueno técnicamente. Muy compuesto en la pelota”.

