¿La explicación que pidió Hernán Torres al gol anulado a Deportes Tolima ante Atlético Nacional?

Deportes Tolima cayó en la visita a Atlético Nacional en un partido que dejó una acción polémica por un gol anulado al visitante. Su DT, Hernán Torres, se quejó. En rueda de prensa fue lo primero que dijo: ¿Por qué anularon el gol?

Antes de hablar de cualquier otro tema, el entrenador fue enfático en esa acción que se dio a los 80 minutos del partido, cuando estaba 1-0 a favor del local: “Yo quisiera preguntar ¿Por qué anularon el gol? ¿Cuál es el motivo por el que anulan el gol? Es un gol legítimo. Es un error craso de un árbitro del nivel de ese señor Ortega. Es un error craso. Es un gol legítimo por el que lo quiera ver. No es correcto eso. Esos errores infantiles desequilibran cualquier situación, cualquier estado de ánimo y cualquier equipo de fútbol”, sentenció Hernán Torres.

Recordemos la jugada: se dio en una acción en la que el arquero Aldair Quintana soltó el balón, Luis Miranda lo tomó y marcó con el arco vacío. Aparentemente no habría razones para no validar el gol. El árbitro Carlos Ortega sí lo hizo en un partido en el que hubo VAR. ¿Qué sancionó? La razón por la que el tanto no contó es una infracción del atacante de Deportes Tolima al guardameta.

Hay una explicación en Twitter que ofreció el VAR Central que podría dar luces al respecto: “OJO: Ya vi qué cobraron en el gol que le anulan al Tolima. El VAR advierte una falta del #20 (Luis Miranda) al interferir en el saque del portero local. Reglamentariamente están respaldados los árbitros, el arquero debe tener libertad cuando va a poner la pelota en juego. Es así”.

En la acción puede verse cómo cuando Aldair Quintana estira e brazo hacia atrás para impulsarlo, tiene contacto con el brazo izquierdo de Luis Miranda. Eso es lo que se sanciona y por lo cual el tanto fue anulado por el árbitro Carlos Ortega.

La explicación de la anulación del gol de Deportes Tolima ante Atlético Nacional

OJO: Ya vi qué cobraron en el gol que le anulan al Tolima. El VAR advierte una falta del #20 al interferir en el saque del portero local. Reglamentariamente están respaldados los árbitros, el arquero debe tener libertad cuando va a poner la pelota en juego. Es así. #LigaBetplay pic.twitter.com/SaNlJRyPVe — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) July 25, 2021

La queja de Hernán Torres (Win Sports)