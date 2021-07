¿La Dimayor puede desafiliar a Atlético Nacional por el lío de Cortuluá?

El problema de Atlético Nacional podría acabar con consecuencias lamentables para el equipo. Esto analizan especialistas en la materia.

Este miércoles, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, manifestó que en Atlético Nacional están dispuestos a acudir a la justicia ordinaria para confrontar a Cortuluá por el tema de la deuda pendiente que existe por el jugador Fernando Uribe. Sin embargo, especialistas en la materia afirman que esto podría traer graves consecuencias para el club.

En medio de un programa de debate, los periodistas Alejandro Pino Calad, Germán Arango, Guillermo Arango, explicaron a detalle la situación. “Nacional no puede imponer una tutela porque estaría acudiendo a la justicia ordinaria, lo cual la FIFA prohíbe en su artículo 59 (…) en el mismo momento en el que Nacional haga una acción legal en contra de la Dimayor, Dimayor desafilia al club“.

Y continuaron. “Nacional no puede hacerlo. A título de equipo no lo puede hacer porque la Federación Colombiana de Fútbol ampara este reglamento de la FIFA“, comentó un abogado que los acompañaba en el programa La Titular de Canal Uno. “Este lío podría llevar a Nacional a la desafiliación como club de la Dimayor por no cumplir no con reglamentos ni estatutos“.

“Si Nacional insiste en prolongar esta pelea podría desembocar en la desafiliación de la Federación Colombiana de Fútbol, lo cual afecta a todos los clubes y a la Selección Colombia. La FIFA establece reglamentariamente y estatutariamente que si un conflicto es llevado a la justicia ordinaria de un país y puede ser susceptible a la desafiliación“, añaden.