¿Juan David Pérez seguirá en la presidencia de Atlético Nacional?

El pasado 3 de marzo, el actual presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, presentó su renuncia al cargo de forma pública ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la búsqueda de su reemplazo ha sido bien complicada y hoy en día son pocos los nombres que se mantienen en carpeta. Pues el mismo Juan David Pérez manifestó que su salida total se daría el 30 de mayo, fecha está próxima a llegar.

No obstante, lo que se tenía previsto es que para estas fechas el nuevo integrante ya estuviera en las oficinas recibiendo el cargo, para que a partir de mayo ya asumiera la batuta con propiedad. Esto no ha pasado y los tiempos no se han cumplido, razón por la que Juan David Pérez seguirá, por lo menos, hasta el 15 de mayo y así iniciar proceso de empalme con su sucesor.

⚠️ Aunque había ‘renunciado’ y estaría hasta el 30 de Abril, LO MÁS PROBABLE es Juan David Pérez continúe como presidente de Atlético Nacional, hasta terminar el presente semestre. El nuevo presidente llegará después del 15 de Mayo a iniciar el empalme. pic.twitter.com/oIwEDEdALE — Gustavo López (@guslopezinfo) April 15, 2021

Pues la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores le ayudó al equipo económicamente, siendo esta una de la razones por la que Juan David Pérez postergaría su renuncia por lo menos 15 días más, pues en ese tiempo puede ajustar más la cuentas en Atlético Nacional y arreglar los casos que hay pendiente en el TAS (Marlos Moreno, Luis Fernando Mosquera y Felipe Aguilar).