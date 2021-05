Juan David Pérez: “El profe Bolillo dice que no me va a provocar volver al estadio”

Juan David Pérez dejó la presidencia de Atlético Nacional este viernes para que asuma su reemplazo Emilio Gutiérrez. El dirigente reveló un detalle que le dijo el entrenador del equipo rival, Hernán Darío Gómez, luego de haber tomado la decisión de dar un paso al costado.

“El profe Bolillo me insiste mucho en que después de que me vaya de Nacional no me va a provocar volver al estadio y esa se la voy a ganar. No veo la hora de volver a abonarme y estar en occidental alta”, contó en conversación con la emisora Múnera Eastman Radio.

En la entrevista, el ahora exdirectivo del Verde aprovechó para tocar un tema en el cual insistió mucho durante su administración: el torneo, los árbitros y la reestructuración desde Dimayor. “Para qué sirve cabalgar de líder todo un semestre si en el siguiente partido te nublas y quedas eliminado. No tiene presentación”, apuntó, refiriéndose al formato del campeonatos cortos.

Y continuó: “Hay que hacer una reforma en el arbitraje pero no criticándolos, sino poniéndoles en el centro de la discusión… Por el fútbol colombiano el reto es inmenso. Hay muchas cosas por hacer y por cambiar”.

Adicionalmente, habló de lo que queda por hacer en el Rey de Copas, que no pudo lograrlo en su paso por la institución. “Quedan muchos temas pendientes. Nacional tiene que invertir en infraestructura, la quinta cancha, las residencias en Guarne para los canteranos, en el acompañamiento de estos pelados que llegan en situación de extrema pobreza”, agregó.

Finalmente, sacó a la luz un secreto sobre su salida. “Mi hijo mayor, de ocho años, siempre me ha dicho que por qué me voy de Nacional, que le incumplí la promesa de darle la copa“, concluyó.