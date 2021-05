Jonatan Álvez respondió a las críticas: “Me resbala lo que digan”

El delantero uruguayo de Atlético Nacional respondió a quienes lo señalan tras su flojo rendimiento en este club, dando poca importancia a los comentarios.

En los últimos días, se ha venido acrecentando la presión en Atlético Nacional por parte de la hinchada, donde incluso la barra organizada más importante del club, Los Del Sur, han emitido cartas hacia los jugadores pidiendo su salida en el próximo mercado de fichajes. Uno de los apuntados fue el delantero Jonatan Álvez, quien no ha podido dar el máximo de su nivel en este club.

En la rueda de prensa previo al partido de Nacional ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, donde se espera que el uruguayo sea el titular debido a la ausencia de Jéfferson Duque, el jugador se refirió a las críticas que ha venido recibiendo y aseguró que no le hace caso a este tipo de comentarios negativos, aunque aceptó que le ayudan a fortalecerse mentalmente.

“Como lo dije anteriormente. No me interesan las críticas. Si me fuera a preocupar por eso no jugaría más al fútbol, chequeo poco las redes sociales. Me resbala lo que dice la gente, lo importante es que trato de hacer mi trabajo de la mejor manera“, comentó el delantero a los medios de comunicación.

Álvez, quien tuvo como mejor carta de presentación haber sido goleador de la Copa Libertadores 2017 con Barcelona de Ecuador, espera poder reivindicarse ante la hinchada en los dos juegos que quedan de la fase de grupos, donde su mayor responsabilidad está en marcar los goles que necesite Nacional.