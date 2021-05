Jonatan Álvez “no nos deslumbra ni convence”

Atlético Nacional se despidió de la Liga BetPlay 2021-I en los cuartos de final y su rendimiento no es el esperado en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2021, en donde está en la tercera ubicación de la zona F y no triunfa hace cuatro jornadas. La barra Los del Sur expresó su inconformidad con los recientes marcadores de los dirigidos por Alexandre Guimarães.

A través de sus redes sociales, esa facción de la hinchada del Verde sentó su posición con la actualidad deportiva de la institución y señaló a Jonatan Álvez por no hacer goles:

“En una reunión nos dijiste que venías a ganar dinero y títulos. Lo del dinero no tenemos dudas, pero lo de ganar títulos va a ser difícil si no embocas los balones debajo del arco. A nosotros no nos deslumbra ni convence un jugador que no brille por lo que se le trajo”.

•Aldair Quintana “no es arquero para Atlético Nacional”

•“Por tu frialdad no sos jugador para” Atlético Nacional

En el primer semestre de este año con el Verdolaga, el Loco actuó 1.426 minutos en 24 duelos, 16 de ellos de titular y solo anotó tres tantos.

Él es Jonatan Álvez:

Fecha y lugar de nacimiento: 31 de mayo de 1988, en Rivera, Uruguay.

Edad: 32 años.

Posición: delantero.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: Club Atlético Boston River (Uruguay), Coraceros Polo Club (Uruguay), Club Atlético Platense (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Danubio Fútbol Club (Uruguay), Vitória Sport Clube (Portugal), Liga Deportiva Universitaria (Ecuador), Junior FC, Sport Club Internacional (Brasil), Barcelona Sporting Club (Ecuador) y Atlético Nacional.